Saulo PoncioReprodução de internet

Publicado 14/01/2022 17:42 | Atualizado 14/01/2022 17:57

Rio - Saulo Poncio, 26 anos, anunciou a separação no final de 2021 e não está perdendo tempo em curtir a vida de solteiro. Em vídeo publicado em um Instagram de fofoca, o cantor aparece curtindo uma festa na noite carioca. Porém, os internautas não se agradaram com a postura do ex-marido de Gabi Brandt.

fotogaleria

"Enquanto a Gabi tá lá cuidando dos bebês, sim eu sei que eles tão separados mas não dá revolta em vocês o tanto que é diferente para homens e mulheres? Se a Gabi saísse logo meteriam um e as crianças, ficaram com quem?", escreveu um internauta.

"Mas pode isso, pastor?", escreveu um seguidor. "Ninguém segura a máscara por muito tempo", escreveu outro.

Veja a publicação: