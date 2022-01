Lucas Lucco com o filho, Luca, e a esposa, Lorena Carvalho - Reprodução

Publicado 15/01/2022 11:52

Rio - A esposa do cantor Lucas Lucco, Lorena Carvalho, passou por um grande susto ao encontrar uma aranha no berço do filho, Luca, de dez meses. Na ocasião, a modelo explicou através do Instagram que ela e o marido acordaram com o choro do bebê e foram até o quarto para ver o que estava ocorrendo, porém foram surpreendidos com a presença do animal.

"Ontem tivemos um livramento tão grande! Por volta das 20h30, o Luca acordou chorando. Fui no quarto dele para acalentar e quando fui abrir o mosquiteiro, vi que tinha uma aranha armadeira. É um horário que ele não costuma acordar, tenho certeza que foi Deus o protegendo", disse Lorena.