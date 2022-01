Mari Gonzalez durante o ’PodDelas’ - Reprodução

Publicado 15/01/2022 15:40 | Atualizado 15/01/2022 15:41

Rio - Mari Gonzalez usou os Stories do Instagram, na última sexta-feira (14), para explicar a ligação que recebeu da produção do 'Big Brother Brasil' durante a participação no 'PodDelas' . A influenciadora esclareceu a situação após internautas levantarem a possibilidade de Mari Gonzalez ter recebido uma bronca.

"As meninas perguntaram várias coisas sobre o Big Brother. Faz parte da minha vida, né, gente, então... trajetória, momentos. Do nada eu recebi uma ligação da produção do Big Brother, ao vivo, durante a conversa", iniciou o esclarecimento.

"Na hora eu me assustei, porque quais as chances de estar no ao vivo, falando coisas da minha trajetória de 'Big Brother', o telefone tocar e ser da produção? Mas gente, não foi bronca, eu não falei nada demais, foi apenas um convite", contou.

A influenciadora alertou ainda para o cuidado com o que se vê na internet. "Eu vi vários lugares que postaram com tom de humor (...), teve outros que soltaram como se fosse um problema, como se fosse uma coisa ruim e não tem nada a ver. A pessoa nem sabe o que foi e já aumentou a notícia, já colocou o que ela queria, então a gente tem que sempre estar prestando atenção nisso", concluiu.