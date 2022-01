Silvio Santos com a família - Reprodução/Instagram

Publicado 15/01/2022 19:51

Rio - Patrícia Abravanel compartilhou neste sábado (15) imagens do café da manhã temático na mansão de seu pai, Silvio Santos, em Orlando. Através do Instagram, a apresentadora dividiu o encontro com os personagens Mickey e Minnie.

fotogaleria "Olha quem apareceu no café da manhã super especial na casa do vovô e da vovó!!! A bagunça foi grande e a comilança também!!", escreveu na legenda da publicação no Instagram.

Na última sexta-feira, Patrícia Abravanel comentou a entrada do sobrinho, Tiago Abravanel, na vigésima segunda edição do 'Big Brother Brasil'. "Não acreditooo!! Que corajoso!!! Nunca assisti a um BBB agora vou ter que assistir!!! Não sei nem que dia passa!! Que corageeeeemmm!!! Imagina o frio na barriga dele!!! Meu Deus!! Que ele possa nos surpreender e nos conquistar ainda mais com seu carisma, personalidade alegre e sensível!!! Vou estar na torcida e tentar acompanhar!! Abrava Takes BBB!!! Certeza que o Brasil vai se apaixonar ainda mais por você!! Vai em frente, celebrou.