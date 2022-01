Anitta e Latino - Reprodução Internet

Publicado 16/01/2022 08:37 | Atualizado 16/01/2022 09:45

Rio - Latino, 48 anos, concedeu uma entrevista ao podcast "Bulldog Show" e fez uma revelação polêmica. Na ocasião, o cantor relembrou um episódio com Anitta que o deixou extremamente magoado e afirmou que sentiu vontade de "arrebentar a cantora na porrada". No entanto, ressaltou que jamais faria isso por não ser um homem violento.

"Eu ajudei lá atrás, fiz uma festa de lobby muito grande e trouxe todos os caras de gravadoras importantes e empresários no meu aniversário. Eu cheguei no palco e ainda brinquei 'vai ser a nova Kelly Key", iniciou ele.

Alguns anos depois, o funkeiro Nego de Borel o chamou para uma festa na mansão da poderosa. "Aí eu fui cachaçado, às 3h da manhã e surgiram umas conversas com os gringos e eu troco ideia por igual porque falo muito bem inglês. "Ela meteu: ele é 'old school', minha mãe já foi muito fã dele, era muito famoso e agora tá meio quebrado querendo se aproximar de mim", continuou.

"Eu chorei de raiva pelo comportamento dela, que é uma pessoa que eu ajudei, tudo bem que minha fatia foi pequena. Eu gostava do produto Anitta e continuo gostando, não mudou nada na minha cabeça. Ela nunca pediu desculpa, engoli seco e fui embora. Fiquei repensando sobre a vida. Não tenho nada contra a artista, mas o ser humano é outra coisa. Teve um desvio de caráter muito grande nesse aspecto. Quando ela falou que eu era old school pensei que tava velho. Fiquei mal, ela conseguiu me deixar mal. Voltei em casa, fiquei chorando e pensei: é tanta ingratidão que a vontade que eu tinha era de ir lá e arrebentar ela na porrada. Mas eu não sou um cara agressivo e essa jamais seria a minha atitude", completou Latino.

Porém, após a repercussão dos comentários do cantor, os internautas o detonaram. "Old school que além do machismo precisa falar a mesma historinha toda vez pra repercutir na mídia", disse uma seguidor.

"Em país onde a cada hora mais de 500 mulheres sofrem violência física, o cantor Latino fala com normalidade a vontade de arrebentar Anitta na porrada. É inadmissível e nojento esse comportamento!", disse outro.

Veja o vídeo: