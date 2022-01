Carla Diaz vive Suzane em filme - Reprodução Instagram

Publicado 16/01/2022 10:03

Rio - Carla Diaz, 31 anos, participou do programa "Altas Horas", de Serginho Groisman neste sábado (15). Durante a atração, a atriz respondeu a um questionamento da plateia sobre as críticas que recebeu de algumas mulheres pelo fato de se entregado intensamente em um relacionamento dentro do confinamento.

"Eu vejo por um outro ângulo. Talvez, eu tenha sido corajosa demais por ter demonstrado meus sentimentos e ter sido eu o tempo todo", iniciou ela.

"Talvez, tenha faltado sororidade, mas eu fui recebida com tanto carinho que eu prefiro ver esse lado positivo. Não foi fácil até um assimilar tudo. A gente vive em um mundo muito machista. Porém, eu ergo a minha cabeça e falo que essa é a minha história! Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu recebi um fandom maravilhoso e é esse carinho que eu valorizo", finalizou Carla.