Zé Felipe e Virgínia FonsecaLucas Ramos / Ag. News

Publicado 16/01/2022 11:30

Rio - Zé Felipe e Virginia não estão agradando alguns fãs. Um vídeo de uma fã mirim do casal está viralizado nas redes sociais. A menina aparece revoltada e alega que foi ignorada pelos influenciadores na porta do hotel onde eles estavam hospedados.

"É um povo recalcado. Eles falam no Instagram que vão falar com os fãs, como a Virgínia e o Zé Felipe, mas quando chegam aqui não falam com ninguém", disse a menina bem irritada.

Veja o vídeo: