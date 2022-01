Neymar e a nova namorada, Bruna Biancardi - Reprodução Instagram

Publicado 16/01/2022 13:47 | Atualizado 16/01/2022 14:53

Rio - Neymar, 29 anos, compartilhou uma foto ao lado da namorada, Bruna Biancardi, e agitou a web na noite deste sábado (15). O que chamou atenção dos fãs do jogador foi a semelhança da empresária com Bruna Marquezine, que é ex do craque.

"Quem não abriu o story do Neymar e tomou um susto achando que era ele e a Bruna Marquezine é maluco, po (sic)", disse um seguidor.

"Abri o stories do neymar e quase morri achando que ele tinha voltado com a Bruna Marquezine, mas era a Bruna da shopee", disse outro seguidor.