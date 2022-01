Boca Rosa, Fred e o filho, Cris - reprodução do instagram

Publicado 16/01/2022 14:09 | Atualizado 16/01/2022 14:19

Rio - Bianca Andrade, 27 anos, teve uma grande surpresa na madrugada deste domingo (16). Khloe Kardashian, uma das irmãs do popular clã Kardashian, deixou uma comentário na foto do filho da ex-BBB, Cris, de cinco meses. "The cutest (o mais fofo)", escreveu Khloe no Twitter.