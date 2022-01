Naiara Azevedo - Divulgação/TVGlobo

Publicado 16/01/2022 14:30 | Atualizado 16/01/2022 14:41

Rio - As coisas não estão nada fáceis para Naiara Azevedo. A sertaneja segue sendo rodeada de polêmicas antes mesmo da estreia do 'BBB22', que terá início nesta segunda-feira (17). Nas redes sociais, circula um vídeo onde a sertaneja aparece debochando da deficiência do ex-presidente Lula e de sua esposa, Marisa, que faleceu em 2017 vítima de um AVC.