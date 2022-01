Rafa Brites - Reprodução Instagram

Publicado 16/01/2022 14:48 | Atualizado 16/01/2022 14:57

Rio - Rafa Brites, 35 anos, está na reta final da gravidez e colocou o barrigão para jogo nas redes sociais nesta domingo (16). A apresentadora já é mãe de Rocco, de 4 anos, fruto do relacionamento com o jornalista Felipe Andreoli. O nome escolhido para o próximo herdeiro é Leon.



"Vou postar essa barriga até dizer chega! Minha última barrigada de acordo com os planos aqui", disse Rafa na legenda da publicação.



A imagem rendeu uma enxurrada de elogios para Brites. "Deusona, posta mesmo! Eu amava também!", escreveu a atriz Pathy de Jesus. "Linda, Linda, Linda!!!", comentou Luana Xavier. "Gata", disparou Maria Ribeiro.