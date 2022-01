Marília Mendonça e o irmão, João Gustavo - Reprodução

Publicado 16/01/2022 16:37

Rio - João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, se pronunciou novamente sobre as críticas feitas à Naiara Azevedo. Após saber da intenção da cantora em lançar o dueto com sua irmã durante o confinamento no 'Big Brother', João Gustavo acusou a sertaneja de querer se promover e o assunto ganhou as redes sociais.

fotogaleria Neste domingo (16), o cantor desabafou sobre as opiniões alheias sobre a polêmica. "É muito fácil olhar da janela na casa do vizinho. Estamos aprendendo a separar o joio do trigo. E falem o que quiser, mas nós sabemos o que é verdadeiro e o que não é!", disse.

"Quando pensei em não lançar mais meu trabalho lembrei do quanto ela estava feliz. Engoli o choro, a dor e fizemos como ela queria. Quem conheceu minha irmã sabe o quanto algumas coisas a deixava magoada. E por isso, não vou deixar ninguém, mas ninguém mesmo se fazer valer da partida dela. Uma coisa vou levar para a vida: QUEM AMA NÃO USA", completou.