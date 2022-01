Pedro Scooby e Cintia Dicker - Reprodução: Internet

Publicado 16/01/2022 18:41

Rio - Cintia Dicker abriu a caixinha de perguntas neste domingo (16) e comentou a entrada do marido, Pedro Scooby, no 'Big Brother Brasil'. A atriz tirou a dúvida dos seguidores sobre com quem a guarda dos filhos do surfista com Luana Piovani ficará durante o reality show.

"Depois que foi confirmado que o Pedro iria [para o reality], ele e Luana tiveram uma conversa. Foi tudo resolvido. Não precisam se preocupar com as crianças, estão comigo agora, depois vão para ela e depois voltam para mim. Está tudo certo", disse.

A atriz revelou que está ansiosa para acompanhar o marido no programa. "Estou sentindo… Que loucura, irmão. O pior de tudo está sendo agora, ele nesse confinamento, a gente sem poder ver ele, sem saber como ele está. Mas, amanhã. Falta um dia, graças a Deus. Vamos para cima, torcer por ele."