Publicado 16/01/2022 19:23

Rio - Duda Reis comentou sobre seus antigos relacionamentos, neste domingo (16), em seu perfil no Twitter. A influenciadora brincou com seu "dedo podre" para escolher namorados e prometeu orgulhar os seguidores em 2022.

fotogaleria "Eu não tinha dedo podre pra macho não, eu tinha mão podre mesmo. Agora eu arranquei essa mão e coloquei uma nova pra poder recomeçar e prometo que esse ano só trago ORGULHO e VITÓRIAS tá meninassss. Acabou a usina nuclear aqui", afirmou.

O último relacionamento que Duda Reis assumiu foi com Nego do Borel, que a influenciadora acusou de violência física e psicológica. Mas os internautas especularam o retorno do affair entre Duda Reis e Gui Araújo, os dois foram vistos juntos durante um jantar em Maresias, no litoral de São Paulo.