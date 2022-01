Françoise Forton - Reprodução: internet

Publicado 17/01/2022 07:40 | Atualizado 17/01/2022 08:27

São Paulo - Os locais do velório e da cremação do corpo da atriz Françoise Forton, que morreu neste domingo vítima de um câncer, foram divulgados por Eduardo Barata, produtor teatral e marido da artista. A cerimônia de despedida vai acontecer nesta segunda-feira, no Teatro Tablado, das 10h às 14h, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio.

Depois, o corpo da artista seguirá para o Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, também no Rio. A cremação deve acontecer das 15h às 16h15. "Amanhã (segunda-feira / dia 17 de janeiro) nos despediremos — com todo amor e admiração — de nossa querida Françoise Forton", escreveu Barata. O produtor também ressaltou que os fãs, amigos e familiares devem usar máscara, levar álcool em gel e o comprovante de vacinação.

No comentário da publicação, diversos famosos prestaram condolências à família da artista. "Te abraço forte! Meus sentimentos. Mais uma estrela se acende no céu", disse Bárbara Paz. "Um beijo muito carinhoso para você, meu querido amigo", escreveu Virginia Cavendish. Françoise e Eduardo estavam casados desde 2014 .