Eliana - Reprodução/Instagram

ElianaReprodução/Instagram

Publicado 17/01/2022 08:58 | Atualizado 17/01/2022 09:08

Rio - Eliana, de 48 anos, surgiu em um clique com a cara do verão neste domingo. A apresentadora do SBT compartilhou uma foto em que aparece de biquíni renovando o bronzeado à beira de uma piscina na cidade de Trancoso, no litoral da Bahia.

fotogaleria

"Acordar, respirar e estar com saúde são os maiores bens que podemos ter. Agradeço a Deus, a natureza e ao universo por estar viva. Obrigada e bom dia", escreveu a apresentadora, que ainda completou com as hashtags: "Maria passa na frente", "axé" e "Bahia".

Eliana, que é casada Adriano Ricco, diretor do programa "The Masked Singer Brasil", da Rede Globo, viajou na companhia da mãe, Eva, e dos filhos, Arthur, de 10 anos, e Manuela, de apenas 4.