Juliette posa com a amiga Anitta. Ao lado, com Wesley Safadão, com quem cantou no Criança EsperançaReprodução/Instagram

Publicado 17/01/2022 10:36

São Paulo - Anitta não é do tipo que sente ciúmes ou é possessiva com os ex. A cantora, inclusive, já revelou que apresenta antigos namorados para as amigas. Isso foi confirmado por Juliette Freire, que revelou já ter ficado com mais de um ex-namorado da funkeira.

Durante o "Domingão com Huck", que foi ao ar neste domingo, Luciano Huck estreou o quadro "Um Crush para Anitta". Na atração, Juliette, Pocah e Giovanna Lancellotti assumiram a missão de procurar um novo amor para a funkeira. As três já se relacionaram com ex da cantora.

Nas redes sociais, um seguidor ficou em dúvida de qual antigo namorado da Poderosa Juliette ficou. A vencedora do "BBB" não abriu o jogo totalmente, mas revelou que já foi com mais de um. "Uns três", respondeu a cantora colocando risadas em seguida.

Assim que saiu do "BBB", Juliette passou uma temporada morando na casa de Anitta no Rio de Janeiro. Nessa época, as duas acabaram ficando amigas. Pouco tempo após o final do reality, a paraibana foi flagrada em clima de romance com Daniel Trovejani, com quem a funkeira já namorou. Desde então, Daniel terminou o noivado e tem sido visto com a ex-BBB.

Pocah e Giovanna Lancelloti estão comprometidas com ex de Anitta. A funkeira e ex-BBB está em um relacionamento com Ronan Souza, já a atriz está namorando Gabriel David, com quem a Poderosa teve um romance na época do Carnaval de 2020.