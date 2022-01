Fernanda Paes Leme - Reprodução Internet

Fernanda Paes LemeReprodução Internet

Publicado 17/01/2022 12:15 | Atualizado 17/01/2022 12:17

Rio - Fernanda Paes Leme contou, na manhã desta segunda-feira, que precisou ser internada após sentir fortes dores no domingo. Além de relatar o que sentiu, nas redes sociais, ela fez questão de tranquilizar os fãs e dizer que está "sendo bem assistida".

"Achei que estava com cólica ontem de manhã, até postei aqui uma foto com a bolsa de água quente. Mas as dores foram aumentando, vomitei muito e fui para o hospital. Meus exames indicaram que uma apendicite poderia estar começando ou uma inflamação no intestino ou sei lá mais o que, então internei", começou ela.

"Meus exames de sangue foram melhores do que ontem, mas seguirei aqui para fazer outros exames chatinhos e tentar descobrir o que houve, mas acho que ainda hoje volto para casa... Está tudo bem! Estou sendo bem assistida", contou.

No Instagram Stories, ela mostrou que está sendo cuidada pela equipe médica e pelo namorado, Victor Sampaio, que está lhe acompanhando diretamente no hospital.