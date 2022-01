Gui Araujo - Reprodução/Record

Gui AraujoReprodução/Record

Publicado 17/01/2022 13:34 | Atualizado 17/01/2022 15:46

Rio - Duda Reis e Gui Araújo passaram o réveillon juntos em clima de romance, mas parece que não durou muito. A atriz foi até as redes sociais, neste domingo (16), relatar que possui "dedo podre para homens". O ex-participante de "A Fazenda 13" não gostou das declarações de Duda e a detonou no Twiiter.

"A hora que EU começar a mostrar as coisas que vivo/passo, quero ver o 'conto de fadas' continuar o mesmo. Cansei de ficar quieto pagando por coisas que não me correspondem, 2022 vai ser assim? Diferente de 2021, vamos trabalhar só com provas agora! Não tenho problemas em lidar com meus erros e defeitos, diferente dos 'seres perfeitos virtuais', isso não me incomoda, faz parte da evolução que alguns se recusam a aceitar!", iniciou ele.

"Embora tudo isso pareça uma grande novela, não é! Se trata de vidas reais, logo não acreditem em tudo que veem nas redes sociais, vamos lidar com fatos, principalmente porque o objetivo na maioria das vezes é apenas ‘engaja’. Responsabilidade afetiva! Pratiquem, bom domingo a todos! Me esforço para dar o devido valor a cada pessoa em minha vida! E nunca comparar ou generalizar em nada! Para não permitir na prática que façam isso comigo!", completou Gui.