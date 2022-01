Belle Silva - Reprodução

Belle SilvaReprodução

Publicado 17/01/2022 14:58

Rio - A esposa de jogador de futebol Thiago Silva, Belle Silva, passou por um "perrengue" em Londres, cidade onde mora. Nesta segunda-feira (17), a influenciadora revelou que pegou um trem e não percebeu que a linha tinha passado por alterações, então acabou se perdendo.

fotogaleria

"Quem nunca pegou o trem errado e ficou perdida? Assim aconteceu comigo. A linha do meu trem estava com alteração, não vi e estou perdida em um lugar que nunca estive antes. Pedi um Uber porque não sou obrigada a ficar perdida", iniciou ela por meio do stories do Instagram.

"Cancelei o Uber porque deu ruim. Falei: 'Vou andando, é perto de casa'. É uma hora andando! 15 minutos de carro. Não estou perto. Socorro... Deixa eu me achar. Estou rindo, mas é de desespero", continuou.

"Depois desse tempo todo cheguei na minha casa. Estava muito longe... Amém!", completou Belle aliviada.