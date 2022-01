Mariana Rios - Reprodução

Publicado 17/01/2022 16:45

Rio - Mariana Rios comentou na tarde desta segunda-feira (17) sobre uma possível participação no 'Big Brother'. O momento ocorreu durante uma conversa com Satomi Maeda, sua stylist, e com o maquiador Robson Almeida, e foi publicado nos Stories do Instagram.

fotogaleria No bate papo, a atriz e cantora não recebeu o apoio dos amigos para uma possível entrada na casa mais vigiada do país. "Hoje começa o Big Brother. Vocês não acham que eu deveria ter ido participar?", questionou. "Deus me livre, você ia ser expulsa. Nossa, aquela piscina ia ser pequena para você", brincou o maquiador.

Mariana Rios afirmou que iria se comportar dentro do confinamento. "Gente, mas eu sou tão boazinha", disse. "Você ia causar demais. Gosta de uma festa", brincou Satomi.