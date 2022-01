Leandra Leal - Reprodução

Leandra LealReprodução

Publicado 17/01/2022 17:30

Rio - Leandra Leal, 39 anos, foi até as redes sociais para falar sobre um assunto importante. A atriz, que é conhecida por estar sempre debatendo pautas sérias, fez um apelo sobre a importância da vacinação infantil contra a covid-19.

fotogaleria

"Vacinas salvam vidas e hoje começa a vacinação infantil contra covid. É um passo importante para atravessarmos esse momento. A vacina é uma conquista da humanidade, um trabalho gigante da comunidade científica, um feito excepcional para o enfrentamento de um desafio inédito", iniciou ela.

"Vacinas são seguras e eficazes e, com a sociedade se vacinando, o índice de mortalidade está diminuindo drasticamente. As crianças merecem se distanciar de vez do risco de terem complicações de saúde por conta da COVID", continuou Leandra.

"Eu quero que a minha filha tenha memórias lindas da infância. Eu quero que ela possa ir a escola e abraçar seus amigos e professoras. Eu espero que ela possa lembrar do que é correr no parque, de ver o Flamengo ganhar no Maracanã, de ir a um show lotado, fazer amizade na praia, eu quero que ela tenha a nossa imagem no meio da avenida desfilando pela Mangueira. Eu espero que ela possa conhecer seu filho num parquinho e que eles possam conhecer o mundo que a gente conheceu, que eles se aventurem e sonhem e que construam um mundo melhor. Leve seu filho para vacinar, vamos sair dessa!", completou.