Publicado 17/01/2022 17:56

Rio - Mônica Benini comentou com os seguidores nesta segunda-feira (17) que tem sofrido com a queda dos cabelos após o nascimento de Lara, em outubro do ano passado. A designer de joias e o marido, Júnior Lima, também são pais de Otto.

fotogaleria "Mas deixa eu contar que foi a Lara fazer três meses e meu cabelo começou a cair muito. Parece que vou ficar careca, juro! Puérperas que me seguem por aí está assim também?", questionou nos Stories do Instagram.

Recentemente, Mônica Benini fez uma publicação reflexiva sobre a maternidade. "Mãe é bicho foda… resiliência, acolhida, resistência. Sem querer romantizar o cansaço e a sobrecarga, mas sempre me pego pensando como a gente dá conta de tanto?", disse.