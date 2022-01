Rafa Kalimann - Reprodução/Instagram

Publicado 17/01/2022 18:50

Rio - Rafa Kalimann aproveitou a segunda-feira (17) para curtir uma praia, no Rio de Janeiro e compartilhou algumas fotos de biquíni animal print no Instagram. Mas a influenciadora não contava com os olhos atentos de Boninho e acabou ganhando uma bronca do diretor do 'Big Brother'.

fotogaleria Rafa Kalimann é a nova apresentadora das redes sociais do programa e assumiu o comando do 'Bate Papo com o Eliminado'. Como o reality show estreia hoje, Boninho foi direto na recomendação. "A senhora deveria estar em casa!", comentou na postagem da influenciadora.

"Vitamina D, chefe", respondeu a influenciadora, que acrescentou emojis de risos na resposta ao diretor do 'Big Brother Brasil'.