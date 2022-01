luciano szafir - reprodução

luciano szafirreprodução

Publicado 18/01/2022 11:51 | Atualizado 18/01/2022 11:55

São Paulo - Luciano Szafir testou positivo para covid-19 pela terceira vez. Agora, no entanto, o ator está assintomático. Das outras vezes em que pegou o coronavírus, o artista passou por situações muito delicadas. Em junho, por exemplo, Szafir chegou a ser intubado, precisando da ajuda da ventilação mecânica para conseguir respirar. O ator ficou aproximadamente um mês internado em UTI do Hospital Vitória Samaritano, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

No início de julho, ele teve de passar por uma cirurgia para retirada de hematoma e segmento do cólon. Szafir chegou a participar de desfiles mostrando a bolsa coletora que usa após a operação no intestino. "Um estomizado não precisa sofrer privações", disse o ator ao blog Vencer Limites, do Estadão, em novembro de 2021. A primeira vez que Luciano Szafir pegou covid-19 foi em fevereiro do ano passado.