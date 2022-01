Larissa Manoela se diverte na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, com amiga - Dilson Silva / Ag. News

Larissa Manoela se diverte na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, com amigaDilson Silva / Ag. News

Publicado 18/01/2022 12:27

Rio - Como já virou rotina, a atriz Larissa Manoela aproveitou o forte sol que faz no Rio de Janeiro para curtir uma praia. Ela esteve nas areias da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, onde treinou futevôlei.

fotogaleria

Depois do exercício, Larissa se refrescou no mar ao lado de uma amiga. A atriz também aproveitou para tomar banho em um daqueles chuveirinhos da praia. De biquíni, Larissa exibiu sua boa forma no local e atraiu olhares. A atriz também sensualizou posando para algumas fotos.

Em breve, Larissa Manoela poderá ser vista na telinha da Globo como a protagonista da novela "Além da Ilusão", que estreia em fevereiro.