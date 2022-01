Pequena Lô - Reprodução/Instagram

Publicado 18/01/2022 14:55

Rio - Lorrane Silva, a Pequena Lô, usou seu perfil no Twitter, nesta terça-feira (18), para rebater comentários sobre o novo visual. A comediante adotou mega hair no fios e avisou que a mudança era para agradar ela mesma, e não os outros.

fotogaleria "A todos vocês que começaram a falar do meu cabelo depois que coloquei mega, vocês têm que parar de achar que a gente tem que usar as coisas porque vocês gostam. Nem tudo é para agradar vocês e, sim, a nós mesmos. Agora, se você não está feliz com algo seu, aí, o problema é seu e não meu", disse.

"'Ela tá ganhando dinheiro e não entendo porque não arruma o cabelo' eu estou arrumando mas do jeito que EU acho que me agrada. E não pra agradar vocês, meus amores", acrescentou.

Pequena Lô afirmou que não irá se abalar com os comentários dos internautas. "Vocês não vão me entristecer falando da minha raiz, etc. Eu estou numa fase que mais estou amando meu cabelo depois que coloquei o mega. Fiquem em paz e cuidem do que é de vocês que eu cuido do que é meu e me faz bem! Que é o que eu prezo!", finalizou.

