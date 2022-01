Tatá Werneck deixa hotel em São Paulo na tarde desta terça-feira - Lucas Ramos / Ag. News

Publicado 18/01/2022 15:32

Rio - A atriz Tatá Werneck foi vista deixando um hotel em São Paulo, na tarde desta terça-feira. Ela estava usando uma máscara de proteção contra a covid-19 e um spray de álcool em gel.

De acordo com a Ag. News, agência que fez as fotos, a atriz tem evitado pegar avião e tem viajado do Rio para São Paulo de carro. João Vitti, pai de Rafael Vitti, marido de Tatá, é quem tem levado a atriz para São Paulo de carro.

Ainda de acordo com a agência, Tatá foi muito simpática com os fotógrafos na porta do hotel e brincou dizendo que não sabia da existência de paparazzos em São Paulo, apenas no Rio.