Publicado 18/01/2022 16:55

Rio - Yasmin Brunet fez um longo desabafo nos Stories do Instagram, na última segunda-feira (17), sobre o cuidado com a saúde mental. A modelo afirmou que ás vezes passa por momentos de muito sofrimento "como se na cabeça tivesse meu pior inimigo", descreveu.

"É muito foda quando você percebe quem muito mais a aprender com a pessoa que está com você. Que a pessoa é tão especial, que às vezes você sente que não merece ela. Para todas vocês lidando com trauma: Minha vontade é de dar uma medalha para vocês por conseguirem acordar todos os dias. Trauma não é brincadeira. A gente tem que começar a levar a saúde mental mais a sério. Porque o que a gente já viveu no passado e carrega até hoje muitas vezes nos assombra. Qualquer pessoa lidando com qualquer tipo de trauma que consegue viver a vida independentemente de tudo o que passou, você é f***", iniciou o relato.

Yasmin Brunet ainda falou sobre as fragilidades com sua saúde mental. "Só quem tem estresse pós-traumático sabe a batalha diária que é. Só quem tem ansiedade sabe a batalha que é. Só quem tem depressão sabe a batalha diária que é. E às vezes sei que dá vontade de desistir, às vezes parece que as coisas nunca vão melhorar ou nunca vou mudar. Mas peço que vocês nunca percam a sua fé (...) As coisas que às vezes sinto não desejo para ninguém. A forma que eu vejo as coisas muitas vezes não desejo para ninguém. É como se dentro da minha cabeça tivesse o meu pior inimigo", admitiu.

"Tem muita gente que sente exatamente o que você sente, mas não tem coragem de falar, ou não tem forças para dividir. Eu quero que você saiba que não precisa se sentir completamente isolado do mundo, sem lugar para se encaixar, e ainda pensar que ninguém te entende porque ninguém sente isso. Eu te entendo, eu te vejo. E eu desejo do fundo do meu coração com todo o amor que tenho dentro de mim que você se livre de tudo isso e viva em paz e felicidade todos os dias", concluiu.