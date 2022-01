Paulinho da Viola - Marco Froner

Paulinho da Viola Marco Froner

Publicado 18/01/2022 17:03

Rio - O cantor Paulinho da Viola, de 79 anos, testou positivo para covid-19. O artista revelou no Twitter, nesta terça-feira, que está apenas com sintomas leves e credita isso ao fato de ter tomado as três doses da vacina.

fotogaleria

"Na semana passada, algumas pessoas da minha família testaram positivo para covid enquanto o meu teste havia sido negativo. Hoje, refiz o teste e o resultado foi positivo. Estou apenas com sintomas leves e devo essa proteção ao fato de ter tomado as três doses da vacina", inciou.

O veterano ainda ressaltou a importância da imunização contra a doença. "Não corram riscos desnecessários por conta de campanhas de desinformação. A vacinação é fundamental para superarmos essa pandemia", finalizou.

Este ano, com a chegada da variante Ômicron, muitos famosos testaram positivo para covid-19. É o caso de Teresa Cristina, Preta Gil, Ronaldo Fenômeno, Dudu Nobre, Glória Groove, Israel, da dupla com Rodolffo, Gusttavo Lima, Chstiane Pelajo, Renata Vasconcellos, Duda Beat, Márcio Vitor, Jojo Todynho, Arthur Aguiar, Jade Picon, Linn da Quebrada, Simaria, Luciano Szafir, Galvão Bueno, Xamã, Lucas Lucco, entre outros.