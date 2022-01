Joelma - Reprodução/Twitter

Publicado 18/01/2022 17:20 | Atualizado 18/01/2022 17:25

Rio - A cantora Joelma, de 47 anos, testou positivo para covid-19 pela terceira vez. A informação foi divulgada pelo escritório da artista no Instagram. A cantora está se recuperando em casa, isolada e tem apenas sintomas leves.

"A JShows, escritório que representa a cantora Joelma, e o Instituto Embelleze vêm, por meio desta nota, informar que hoje (18) a cantora testou positivo para a Covid-19 e está se recuperando em casa, isolada, com sintomas leves e com todos os cuidados necessários", inicia o documento.

"Em decorrência disso, todos os compromissos agendados para essa semana precisarão ser cancelados. Joelma aproveita para se desculpar com todos os alunos e seguidores do instituto que estavam aguardando a Live do Dia do Profissional da Beleza, às 19h, e parabeniza todos os profissionais da área por esse trabalho tão importante, principalmente para a carreira dela”, finaliza.



Esta é a terceira vez que Joelma testa positivo para a doença. Em julho de 2020, a artista foi diagnosticada pela primeira vez e precisou lidar com sequelas da covid-19 por vários meses. "Eu não fui internada porque eu me recusei a ir para o hospital. Eu não conseguia respirar pelo nariz. Pensei: ‘Entre morrer no hospital e morrer aqui, eu morro aqui. Não vou, não'", disse Joelma, na ocasião.

Depois, ela testou positivo pela segunda vez, em fevereiro de 2021. A terceira vez aconteceu nesta terça-feira.