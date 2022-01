No 'BBB 22', Brunna Gonçalves entrega nova música de Ludmilla - Reprodução/Globo/Instagram

No 'BBB 22', Brunna Gonçalves entrega nova música de LudmillaReprodução/Globo/Instagram

Publicado 18/01/2022 18:21

Rio - Brunna Gonçalves impressionou os participantes do 'BBB 22', nesta terça-feira (18), ao revelar o trecho de uma nova música de Ludmilla. Em conversa com os brothers, a bailarina citou alguns versos de "Maldivas", canção escrita pela artista durante uma viagem do casal ao destino paradisíaco.

fotogaleria

"A música fala 'É a minha de fé, minha preferida. Eu caso com essa mulher e vou parar lá em Maldivas... Ah, aquele mar azul bebê, e falar nisso, quero fazer uns três com você'", cantou Brunna, ao que os colegas de confinamento reagiram elogiando a composição. "A música é muito boa, tem esses trocadilhos", acrescentou a dançarina.

Em seguida, a sister falou sobre a rotina da esposa como artista: "Ludmilla estuda muito, ela ouve muita música, e ela caça música nova. Ela respira música. Noventa e cinco por cento das músicas são dela, ela que compõe", afirmou.

Não demorou para o vídeo registrando o momento chegar até Ludmilla, que reagiu em seu Twitter: "Minha musa inspiradora e 'caguete'", escreveu. Nos comentário da postagem, fãs elogiaram o casal e pediram para escutar a música completa: "Solta aí pra gente, Lud", pediu um usuário. "Lud, daqui até semana que vem ela já vazou todos os seus projetos pra 2022. Alguém segura essa mulher (risos), brincou outra internauta.

Confira: