Giulia Buscacio mostra suas curvas em dia de sol no Rio

Rio - A atriz Giulia Buscacio esteve na Praia da Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta terça-feira. De biquíni, Giulia exibiu sua boa forma no local e atraiu olhares. A atriz de 24 anos está fora das telinhas desde que participou do quadro "Dança dos Famosos", quando o "Domingão" ainda era do Faustão, em 2020. Atualmente, o "Domingão" é comandado por Luciano Huck.

