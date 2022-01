Elis Regina - Reprodução

Publicado 19/01/2022

Rio - A morte da cantora Elis Regina completa 40 anos nesta terça-feira. Uma das principais vozes da história da música brasileira faleceu aos 36 anos em 1982 e deixou diversos sucessos eternizados em sua voz, como “O Bêbado e o Equilibrista” “Como Nossos Pais”, e “Águas de Março”.

Natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Elis nasceu em 1945 e começou a carreira ainda na adolescência, época em que se inspirava nas cantoras do rádio. Na década de 60, Elis se tornou conhecida nacionalmente ao participar de festivais musicais da TV. Na década seguinte, revolucionou a MPB e ganhou reconhecimento internacional, sobretudo, na Europa, sendo comparada a Ella Fitzgerald.

Seu gestual marcante, dramaticidade, voz singular e presença política renderam ainda a venda de xx milhões de discos, apresentações pelo país e o apelido de Pimentinha. Por muitos críticos, é considerada a maior intérprete da música brasileira.



Elis Regina faleceu em 19 de janeiro de 1982 no auge da carreira e comoveu o país. Na época, sua morte foi envolvida em uma série de controvérsias, mas exames comprovaram que o consumo de cocaína associado a bebida alcoólica provocou uma parada cardíaca. Elis deixou três filhos pequenos, João Marcello Bôscoli, Pedro Mariano e Maria Rita.

Na web, internautas relembraram o legado da cantora. "Viva Elis Regina! 40 anos hoje da morte da maior cantora brasileira de todos os tempos. A ’Pimentinha' tinha 36 anos. Jamais a esqueceremos", escreveu uma pessoa. "40 anos e a morte não conseguiu destruir a voz mais linda e brilhante desse mundo. Viva a Elis Regina Carvalho Costa, a pimentinha", postou outra. "Há 40 anos, a maior intérprete da história da música popular Brasileira nos deixava para a eternidade... Elis Regina, seu legado vive", afirmou uma terceira;