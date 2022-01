Ângela (Daniela Escobar) em Apocalipse - Divulgação

Ângela (Daniela Escobar) em ApocalipseDivulgação

Publicado 19/01/2022 11:28

Rio - Daniela Escobar, 53 anos, está longe das telinhas desde da sua participação na novela "Flor do Caribe", em 2013. Em entrevista, a atriz revelou que vem se dedicando a uma função totalmente diferente, ela está finalizando dois cursos em Harvard, nos Estados Unidos.

fotogaleria

"Estou finalizando dois cursos de medicina preventiva. Em um deles, estudo prevenção baseada na medicina ayurveda e o outro na nutrição. Recentemente, comecei mais um curso sobre os efeitos do aquecimento global na nossa saúde. Meus projetos do momento são todos ligados à área da saúde", disse Daniela em entrevista à revista Quem.

A atriz, que está no ar com reprise da novela "O Clone", afirma se surpreender de forma positiva ao relembrar a produção de Gloria Perez. "O que tem acontecido bastante é eu me surpreender com certas cenas, por absolutamente não lembrar de sequer as ter feito. Foi um volume de trabalho grande e muitas cenas é como se eu as estivesse assistindo pela primeira vez como espectadora mesmo. A minha relação com a maioria do elenco era ótima. Admirava muitos dos atores desde criança", diz ela.