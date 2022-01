João Guilherme, Faustão e Anne Lottermann - Reprodução/Band

João Guilherme, Faustão e Anne LottermannReprodução/Band

Publicado 19/01/2022 12:44

Rio - O apresentador Faustão, de 71 anos, testou positivo para covid-19. A informação foi confirmada pela Band nesta quarta-feira (19) e por conta disso as gravações do programa "Faustão na Band" foram suspensas. De acordo com a emissora, o apresentador passa bem e está assintomático. Eles também afirmaram que a paralisação não vai comprometer a exibição da atração, que tem edições gravadas até a próxima quarta-feira (26).

fotogaleria

"Cumprindo os protocolos determinados pelo corpo médico da Band, Fausto Silva fez o exame PCR para detecção da Covid-19 e o resultado deu positivo. O apresentador está assintomático, passa bem e seguirá trabalhando em casa cumprindo a quarentena", disse a assessoria da Band através de um comunicado.

"As gravações do programa Faustão na Band estão suspensas. Como há edições já gravadas da atração até a próxima quarta-feira (26), a exibição não será afetada. O apresentador deve retomar as gravações já no início da semana que vem", completou.