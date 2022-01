Larissa Manoela joga altinha com amigos na praia

Rio - A atriz Larissa Manoela marcou presença mais uma vez na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta quarta-feira. Larissa aproveitou o forte sol que faz na cidade para jogar altinha com os amigos à beira do mar. Em breve, Larissa poderá ser vista na nova novela das 18h da Globo, "Além da Ilusão", que estreará em fevereiro.

