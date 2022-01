Lauana Prado com a namorada, Verônica Schulz - Reprodução/Instagram

Publicado 19/01/2022 14:48

Rio - Lauana Prado usou sua conta no Twitter na última terça-feira (18) para revelar sobre um ataque homofóbico que sofreu enquanto andava de mãos dadas com a namorada, Verônica Schulz, no Rio de Janeiro.

"Hoje eu e Verônica fomos literalmente apedrejadas enquanto andávamos de mãos dadas no Rio. É impossível entender esse ódio que alguns ser humaninhos ficam destilando GRATUITAMENTE nas pessoas", contou. "Tá tudo bem, viu? Não fomos acertadas pelas pedras e a gente também não sabe (AINDA) de onde elas vieram. O pessoal do shopping onde esse absurdo aconteceu está dando um super suporte pra gente. Acreditamos que tenha vindo de algum morador de rua! Ainda vamos entender melhor", completou.

A cantora desabafou sobre as atitudes preconceituosas e falta de respeito com o próximo. "O ponto é: onde a humanidade vai parar? cadê o amor? cadê o respeito? Homofobia é CRIME! Eu espero muito que a nossa geração e que todo mundo que me acompanha por aqui possa fazer diferente… fazer A diferença."

"É muito triste ver que uma troca de afeto incomoda e desperta tanto ódio no coração de uma pessoa. Imaginem se uma pedra dessas pega na cabeça de um, gente… Pelo amor de Deus. Eu espero de coração que a gente viva com mais amor… que a gente crie um rumo mais feliz. Ainda tenho esperanças de CURARMOS a humanidade. Fica aí a reflexão!", concluiu.

