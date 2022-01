Ana Hickmann com o marido, Alexandre Correa - Reprodução

Publicado 19/01/2022 16:00

Rio - Ana Hickmann publicou um vídeo no Instagram nesta quarta-feira (19) para comunicar aos seguidores que ela e o marido, Alexandre Correa foram diagnosticados com Covid-19. A apresentadora contou que os dois estão em isolamento e com sintomas leves.

fotogaleria "Infelizmente, eu e o @alewin71 testamos positivo para a COVID-19. Por conta da vacina, nossos sintomas são bem leves e estamos seguindo o isolamento na nossa casa. Se cuidem, se protejam e se vacinem! Isso fez toda a diferença. Beijo grande", legendou a postagem.

No vídeo de dois minutos, Ana Hickmann comentou sobre o diagnóstico. Oi, gente. Tudo bem? Estamos passando por aqui para dizer para todo mundo que nos segue e trabalha com a gente, que curte nossa página, que nos acompanha, que esses próximos dias tanto eu quanto o Ale ficaremos fora de combate. Hoje cedo nós testamos positivo para a Covid-19", disse a apresentadora.