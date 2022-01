Lembra dele? Liminha, assistente de palco do SBT, beija muito na praia

Rio - O assistente de palco Liminha esteve na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta quarta-feira. Ele estava acompanhado pela mulher, Fernanda, com quem trocou muitos beijos e carinhos. Os dois já estão juntos há 12 anos. Liminha é um dos funcionários mais antigos do SBT e está na emissora há mais de 30 anos.

