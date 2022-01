Viih Tube sensualiza de biquíni nas redes sociais - Reprodução Internet

Publicado 19/01/2022 21:30

Rio - A ex-BBB Viih Tube postou no Instagram, nesta quarta-feira, uma foto em que aparece de mostrando as curvas de biquíni. "Confia no seu processo, no seu coração", escreveu a influenciadora digital na legenda da imagem. A mensagem filosófica de Viih Tube surge depois de Lipe Ribeiro, com quem ela vive um affair, afirmar em um podcast que o relacionamento deles não vai se tornar namoro.

fotogaleria

"Acho que nem estamos preparados para isso. Quando rotula dá m*....", disse Lipe em entrevista ao "Poddelas". "Ela acabou de ficar solteira. Eu não acabei, mas emendei um relacionamento no outro. Está bom do jeito que está", completou o ex-participante de "A Fazenda".