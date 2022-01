Renata Fan - Reprodução/Instagram

Renata FanReprodução/Instagram

Publicado 19/01/2022 19:54

Rio - Renata Fan compartilhou com os seguidores imagens suas curtindo as férias. De biquíni neon, a apresentadora do 'Jogo Aberto' fez um desabafo sobre autoestima e as cobranças estéticas.

"Quem diria que aos 44 anos me encontraria e me atreveria a postar fotos de biquíni sem filtro?! Amo filtros, especialmente os que corrigem manchas, cores e acnes! E vou usar sempre que quiser e curte quem quiser! Sem bronquinhas ou sermões dos fiscais do Instagram que criticam sem limites como se não tivessem defeitos! Não são fotos ousadas, mas me sinto bem nelas", escreveu.

"Na metade final de 2021 malhei, priorizei minha saúde e passei a me aceitar com o que tenho e sou. Não quero me comparar, ser melhor ou pior, faço o que me satisfaz! Não dá para ter o corpo da Isis Valverde, da Isabel Goulart ou da Cantora Isa, que brincam de ser deusas! Mas, dá pra ter auto estima mesmo assim, rsrs! Fui Miss Brasil há 23 anos, estética será uma eterna cobrança, apresento o mesmo programa em TV e no mesmo lugar há quase 15 anos e quebrei barreiras pesadas! A cada dia me sinto melhor, energizada e feliz!"

"Mais humana, menos possessiva, mais confiante e sabendo que vou acertar e errar, sempre me reerguendo e desajeitadamente dançarei com meu corpo, minhas palavras, atitudes, e meus gestos e valores. Hoje, aqui, após dois anos sem férias, só penso em sol, mar e agradecer! Paz de espírito, prazer em conhecê-la finalmente! Vamos seguir juntas? Para quem leu tudo o que escrevi, não prometo ausências de recaídas na disciplina, mas, sei que rapidamente farei o retorno! E assim, que venha um excepcional e produtivo 2022, estou na rota perfeita", finalizou.