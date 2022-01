Lumena Aleluia - Reprodução do Instagram

Publicado 20/01/2022 08:55 | Atualizado 20/01/2022 09:12

Rio - A ex-BBB Lumena Aleluia, de 30 anos, ressignificou sua jornada ao mudar o visual nesta semana. A DJ baiana compartilhou nas redes sociais, na noite desta quarta-feira, que colocou silicone nos seios e exibiu o resultado da sua primeira intervenção estética no corpo.

"Agora eu sou uma peituda metida", escreveu ela ao postar clique ousado no Twitter. "A realização de um sonho...Resultado da minha primeira cirurgia estética feita com sucesso. Essa foi mais uma decisão baseada nas referências que eu tenho, de mulheres empoderadas, que assumem seus desejos, suas liberdades. Literalmente, foi um processo de libertação", disse ela em outra postagem no Instagram.