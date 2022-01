Felipe Neto - Reprodução

Publicado 20/01/2022 11:38

Rio - Felipe Neto usou os Stories do Instagram para desabafar após sofrer uma crise de pânico no aeroporto e desistir de uma viagem, na última quarta-feira (19). O influenciador contou que desde o dia anterior estava se sentindo muito angustiado e quando chegou no aeroporto sua angústia "foi multiplicada cinquenta vezes".

"Quero muito prometer para vocês que quando eu estiver mal, eu vou falar que estou mal. E vou explicar para vocês as coisas que acontecem comigo. Não consegui sair do carro e quando pensei em voltar para casa, em desistir da viagem, imediatamente aquela sensação de estar se afogando, aliviou, quando pensei na possibilidade de não ir e voltar para casa”, disse.Felipe Neto avisou que irá intensificar seu tratamento psicológico para entender melhor o que acontece em sua mente. "Preciso reagrupar, entender o que está acontecendo dentro da minha mente, se desenvolvi algum tempo de agorafobia, mesmo que em grau pequeno. Toda vez que me distancio de casa começo a me sentir pesado, com sensações de agonia. Precioso mergulhar na terapia de novo, aumentar drasticamente a quantidade de sessões", acrescentou.O YouTuber aproveitou para tranquilizar os fãs e revelou que as crises não são novidade para ele. "Não se preocupem. Eu já lido com isso há muitos anos e vou sair dessa. Agora estou bem! Já voltei pro meu refúgio, pro meu casulo, e me senti bem automaticamente. O que preciso é ficar bem podendo sair de casa, podendo viajar, podendo fazer o que eu bem entender."Felipe Neto disse ainda que espera que seu relato ajude outras pessoas. "Eu estou sendo 100% sincero. Eu podia fingir que foi outra coisa, que minha vida está maravilhosa. Mas eu sinto que tenho uma responsabilidade neste mundo de tentar mostrar para as pessoas que passam pelas mesmas coisas que eu que vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos! Não há dinheiro, fama, sucesso, sensação de realização no mundo que cure essa doença. A única forma é com terapia, amparo da família e dos amigos, e autoconhecimento, que você vai atingir justamente com a terapia. Vou me tratar e vou me cuidar", finalizou.