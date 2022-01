Emilly Araújo e Gui Napolitano - Reprodução

Emilly Araújo e Gui NapolitanoReprodução

Publicado 20/01/2022 12:22

Rio - Durante entrevista para o "Fofocalizando", na última quarta-feira (19), Gui Napolitano revelou para Chris Flores que se envolveu com a campeã do "BBB 17", Emilly Araújo.

"Fiquei com a Emilly, sim. Ela é muito simpática e gente boa. Já tinha encontrado com ela em eventos e a gente conversou muito no aniversário da Flay [do "BBB 20"]. No mesmo dia, a gente foi para uma festa e acabou rolando", revelou.