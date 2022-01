Daiana Garbin - Reprodução

Publicado 20/01/2022 12:56

Rio - Daiana Garbin, esposa de Tiago Leifert, foi diagnosticada com Covid-19. A jornalista percebeu os sintomas no último domingo (16) e realizou um exame que confirmou o resultado.

"Estou sumidinha, como vocês perceberam, porque infelizmente testei positivo para Covid. Comecei a me sentir mal domingo, fiz o teste segunda e deu positivo. Dor de garanta, febre, me derrubou legal. Estou bem melhor, sem febre e dor de cabeça. Estou só com dor de garganta", revelou.