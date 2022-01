Fernanda Keulla - Eduardo Martins/AgNews

Publicado 20/01/2022 18:55

Rio - Fernanda Keulla, 35 anos, foi a grande campeã do "Big Brother Brasil 13". Em uma entrevista para o "Sensacional", atração apresentada por Daniela Albuquerque na Rede TV, a apresentadora contou detalhes de como ocorre a seleção para casa mais vigiada do Brasil.

"É igual a você apresentar uma tese de doutorado. Tem uma banca, que são os diretores. É uma sabatina das suas loucuras, de como você reage às situações, coisas da sua personalidade, dos relacionamentos", explicou Fernanda.

A ex-BBB ainda disse que não contou para ninguém sobre o processo para participar do programa. "Não contei para ninguém. Fiz a primeira entrevista, depois me chamaram para a famosa Cadeira Elétrica no Rio de Janeiro. Falei para o meu pai que eu iria a um Congresso de Direito Internacional. Sou muito atriz", disse ela.