Publicado 20/01/2022 18:19 | Atualizado 20/01/2022 19:06

Rio - Elza Soares, 91 anos, morreu nesta quinta-feira (20) em casa no Rio Janeiro. De acordo com uma nota enviada por sua assessoria, o falecimento ocorreu por causas naturais. A morte da cantora repercutiu entre a classe artística, que lamentaram a perda.

Paola Oliveira - "Uma perda pra arte, para os movimentos sociais, pra história desse país. Descanse, Elza. Você foi e sempre será imensa. Rainha pra sempre".



Uma perda pra arte, para os movimentos sociais, pra história desse país. Descanse, Elza. Você foi e sempre será imensa. Rainha pra sempre.

Leci Brandão - "Quanta tristeza! A nossa DIVA Elza Soares fez sua passagem hoje. A Voz do Milênio, Elza é uma referência de mulher, artista e ser humano. Elza é eterna! Eu agradeço por sua passagem iluminada nesse mundo. Que Olorum a receba em festa".



Quanta tristeza! A nossa DIVA Elza Soares fez sua passagem hoje. A Voz do Milênio, Elza é uma referência de mulher, artista e ser humano. Elza é eterna!



Eu agradeço por sua passagem iluminada nesse mundo. Que Olorum a receba em festa...

Érika Januza - "Diva brasileira! Que tanto representou com sua arte, suas ideias.

Guerreira que nos deixa e até o fim de sua jornada nunca deixou sua voz, força e representatividade morrerem. Sou louca pra interpretar Elza no Audiovisual. Coracao partido. Mas ela nos deixa um legado infinito! Valeu MULHER DO FIM DO MUNDO!"

Lázaro Ramos - "Elza, Elza, Elza. Só lágrimas neste momento. Tanto que queria falar e agradecer mas não há palavras suficientes que possam expressar o tanto que sentimos com sua partida. Obrigado por inspirar tanto e por não se calar nunca. Obrigado Deusa maior."





Zeca Pagodinho - "Descanse em paz, Elza Soares. O mundo do samba, e de toda a música brasileira, te agradece e reverência pela sua vida e sua arte".

Cacau Protásio - "Vai com Deus mulher maravilhosa! O céus está em festa hoje pra te receber, pena que o nosso café não deu tempo, mais a chamada de vídeo no Ano Novo me fez a mulher mais feliz da vida. Deus conforte os corações de todos os familiares e fãns. Nós te amamos. Você já deixa saudades."

Maria Gadu - "ELZA te amamos do cóccix até o pescoço!! a eternidade sempre te pertenceu. Uma salva de todas as palmas para sua permanência aqui nesse plano! Tá chegando a rainha do Orum!!"