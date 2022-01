Elza Soares - Reprodução

Publicado 20/01/2022 19:10

Rio - A cantora Elza Soares, que morreu na tarde desta quinta-feira (20), no Rio de Janeiro, por causas naturais , declarou sua torcida para Linn da Quebrada, no BBB 22. Em seu perfil oficial no Twitter, a artista disse que estava torcendo pela sister e pediu para que ela arrebentasse no programa.

Após saber do ocorrido, os administradores de Linn, no Instagram, prestaram uma homenagem para a cantora. "Sua voz e seu legado, são de uma importância incomensurável na vida de todas nós", dizia a publicação.

Elza, uma das maiores cantoras do país, tornou-se mundialmente conhecida por seu tom suavemente grave e levemente rouco da voz, o que a fez conquistar muitos prêmios ao longo da carreira, que seguiu com 34 discos. A intérprete faleceu no mesmo dia em que Garrincha, grande paixão de sua vida, 39 anos depois.

"É com muita tristeza e pesar que informamos o falecimento da cantora e compositora Elza Soares, aos 91 anos, às 15 horas e 45 minutos em sua casa, no Rio de Janeiro, por causas naturais. Ícone da música brasileira, considerada uma das maiores artistas do mundo, a cantora eleita como a Voz do Milênio teve uma vida apoteótica, intensa, que emocionou o mundo com sua voz, sua força e sua determinação. A amada e eterna Elza descansou, mas estará para sempre na história da música e em nossos corações e dos milhares fãs por todo mundo. Feita a vontade de Elza Soares, ela cantou até o fim".