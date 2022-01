Fátima Bernardes e o hair stylist Marcos Aguiar - Reprodução Internet

Fátima Bernardes e o hair stylist Marcos AguiarReprodução Internet

Publicado 21/01/2022 10:00

Rio - Fátima Bernardes surpreendeu seus seguidores do Instagram, nesta quinta-feira, ao mostrar seu novo visual. A apresentadora postou um vídeo em que aparecia no salão ao lado do hair stylsit Marcos Aguiar. Ela perguntou aos fãs se eles queriam ver logo a transformação ou se queriam ver a novidade apenas no "Encontro" desta segunda, quando ela apresentará o programa ao vivo.

fotogaleria

"Já que vocês escolheram ver antes de segunda... aí está!", escreveu a apresentadora ao postar uma foto de seu novo visual. Fátima está com os cabelos mais curtos e mais claros. A apresentadora estava passando férias com o namorado, Túlio Gadêlha, na Europa. Eles foram até a França visitar Vinicius Bonemer, filho de Fátima, que estuda no país.